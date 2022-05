Nemesi Pál a csütörtöki kormányinfóban elhangzottakra nyilatkozattal reagált.

A gazdaságfejlesztési zónák kormánybiztosait határozott időre kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök. Ez idén májusban lejárt. Itt is köszönöm a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna Titkárságán dolgozó kollégák elhivatott munkáját. Kijelenthetem a Dél-Alföldön élnek a legkitartóbb és a fejlődés mellett legelkötelezettebb választott és kinevezett vezetők. A jövőben is természetesen minden titulusomban azon dolgozom, hogy Szeged központtal fejlődjön a Dél-Alföld, az elkezdett kiemelt projektek a lehető leghamarabb, és a leghatékonyabban valósuljanak meg. Őszinte leszek: nem könnyű évek várnak ránk, de a dél-alföldi családokat, vállalkozásokat és az itt élő polgárokat meg kell védeni a gazdasági nehézségek negatív hatásaitól. A szegedi déli Tisza - híddal kapcsolatban folyamatosan dolgoznak a szakkollégák, folyamatosak az egyeztetések, hiszen a hídnak meg kell épülnie a város, és a régió dinamikus fejlődése céljából. Hamarosan újabb hírekkel tudok szolgálni, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Építésgazdasági Kollégiumának társelnöke is kiemelt fontosságúnak tartom Szeged egyik, ha nem a legnagyobb projektjét. Köszönöm mindenkinek az érdeklődését, dolgozunk tovább.

- nyilatkozta Nemesi Pál