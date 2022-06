Büszke vagyok arra, hogy az általam vezetett város segít, de hálásan köszönjük meg, hogy a magyar állam, valamint számos magánember is személyes segítséget nyújtott és nyújt a menekülteknek – mondta a rendezvényen Márki-Zay Péter polgármester, majd arról beszélt, hogy hétfőn érkezett haza Litvániából, ahol a litván és uniós zászlók mellett az ukrán is lobogott a középületeken, így kifejezve az együttérzésüket. A közösségben gyakori téma a háború.

A magyar állam 2 plusz 5 millió forintot nyújtott Hódmezővásárhelynek a menekültek ellátására, körülbelül ennyit költött a város is a saját forrásából. Emellett több vásárhelyi vállalkozás is felajánlásokat tett a menekültek javára. A Máltai Szeretetszolgálat mellett magánszemélyektől is kaptunk nagyjából 1 millió forintot. Vásárhelyen 13 lakást tart fenn az önök támogatásából, amelyek közül tizenegyben laknak, kettő pedig raktárként szolgál – emelte ki Márki-Zay Péter.

A KIK áruházlánc 60 ezer darab, egyenként 8 ezer forint értékű vásárlási utalványt ajánlott fel az ukrán menekülteknek, a támogatás értéke 480 millió forint.

A vásárlói kártyán lévő utalványt élelmiszer-vásárláson kívül bármire fel lehet használni az ország bármely KIK áruházában, június 30-áig. Vásárhelyen 46-an, Mindszenten pedig 13-an vannak ukrán menekültek, utóbbi egy komplett vízilabda-csapat – tudtuk meg Mérai Józseftől, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vásárhelyi szervezetének vezetőjétől.

Berényi Károly alpolgármester, a Vásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány által felajánlott gyermekvitamint is átadta a családoknak.