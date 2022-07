Ahogy bejött a jó idő, egyre több olyan embert látni az utcán, akik öntudatlanul, összeesve hevernek valahol, vagy éppen artikulálatlanul üvöltözve járják az utcákat. Szinte biztosak lehetünk abban, hogy ők valamelyik dizájnerdrogból fogyasztottak. Ezek a szerek azért különösen veszélyesek, mert nemhogy a használójuk, de a terjesztőjük sem tudja mi van bennük. Egy biztos: természetes anyagokat nyomokban sem tartalmaznak. Szóval legelőször ezekkel az emberekkel kellene valamit kezdeni, amit egy városi drogstratégiában le is írhatnának. De ez sajnos sehol sincs így. Szeged Város Drogellenes Stratégiájának (ez a hivatalos neve) 2021-es teljesítését most fogadta el a közgyűlés.

Ebből kiderül, hogy van Szegeden is Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Ez nagyjából az, amiből a nevére lehet következtetni: egy tanács, amiben néha tanácskoznak. Mindenesetre a tavalyi évükről kijelentik, hogy a pandémia, meg a kevés pályázati pénz miatt a prevenció is háttérbe szorult. Ennek ellenére jelen vannak az iskolákban, és működik a Városi Drogcentrum is. És működik a városban egy akciócsoport is, akik „az aktuális drogfogyasztással kapcsolatos problémákat határozzák meg". A szövegben éppen négy mondat szól a városi helyzetképről. Ezekből kiderül, hogy mivel közel a határ, az autópálya, meg sok az iskola, könnyebben elérhetőek a drogok. És persze az is különösen jó hír, hogy elkezdték a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát. A szegedi drogambulancián egyébként tavaly havonta több mint kétezer embert láttak el.

A város több szórakozóhelyen is próbál a fiatalokhoz szólni, és a rendőrségnek is több programja van, amivel igyekeznek bejutni az általános és a középiskolákba, ahol elmondják, hogy a drog rossz. Viszont az öntudatlan emberek ettől még nyugodtan fetrenghetnek akár a városháza előtt is. Ők többségében már nem járnak iskolába, és nem is mindig a fiatalabb krorosztályból kerülnek ki.