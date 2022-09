Volt diák, aki szinte üres iskolatáskával érkezett a Fogadalmi templom vasárnap esti szentmiséjére. Más nebulók jól láthatóan biztosra mentek, és erősen görnyedtek a hátukon cipelt súly alatt, míg az oltárhoz értek terhükkel. Vélhetően minden számukra „mumus” tantárgyhoz tartozó könyvüket és füzetüket bepakolták. Vasárnap áldotta meg ugyanis Kondé Lajos plébános az iskolatáskákat, ami már évek óta hagyomány a tanév elején a dómban.

Azonban nemcsak iskolatáskák sorakoztak az oltár előtt. A tanévnyitó szentmisét celebráló plébános rollerjét helyezte el ott, azáltal szemléltette a kisdiákokra váró feladatokat. Ahogy a roller hajtásához is emberi erő szükséges, úgy kell a nebulóknak is saját erejükből helytállniuk az iskolában, hiszen sem Isten, sem szüleik nem fognak helyettük dolgozatot írni vagy figyelni a tanórákon. Továbbá, ahogy a rollerrel be kell tartani a közlekedési szabályokat ahhoz, hogy biztonságban legyen az utas, úgy kell Jézus tanítását is betartani a gyerekeknek a tanév során.