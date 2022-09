Kübekháza egy csendes falu, sokan éppen emiatt költöztek ide. Itt sokan az utcán kerékpároznak, a gyerekek is kint játszanak, a településen áthaladó nemzetközi forgalom azonban ezt az idilli állapotot jelentősen felbolygatná. Nyáron már így is nagy itt a forgalom, a szezon végén azonban csak napi 100-150 autót kell elviselnünk. Azt azonban nem szeretném, ha éjjel is rajtunk keresztül autóznának a Szerbiába igyekvők