A kilencedikes, most érkező diákok számára jó kezdés az, hogy szeptemberben először kimennek a tankertbe, és nekiállnak a szokásos őszi munkáknak

– mondja Horváth Zoltán, a Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola igazgatója.

Olyan feladataik vannak, mint a körte vagy a cékla, a paradicsom és a paprika szedése, illetve a körte- és a céklacsipsz készítése. Szüretelik a szőlőt, mustot készítenek belőle, a terményeket, illetve a belőlük készült feldolgozott termékeket pedig árusítják is a piacon, a Helyi Diák Terméke márkanevet hirdető standon.

Mindez azt jelenti, hogy az új diákok mindjárt láthatják, milyen eredményei vannak a gazdálkodásnak, és így nyilván lelkesebben látnak a tanuláshoz. Az igazgató hozzátette: természetesen nyáron is dolgoztak diákok a tangazdaságban gyakorlatként, de az élet most pezsdült meg itt igazán.

Az agrárszakképző külterületi mintagazdasága 200 hektáros, plusz van 4 és fél hektárnyi kertészet is. A tanév most 311 tanulóval indult, közülük kéthetes ciklusban 40-50 mindig van kint 3-4 felügyelő tanár irányítása mellett, illetve a technikai dolgozók közreműködésével. Kapnak feladatokat a gyümölcsösben, a szőlészetben, az üvegházban és a gépműhelyben is. A betakarítási szezon után az október már a talaj-előkészítésről, a tápanyag visszapótlásáról, a mezőgazdasági gépek karbantartásáról fog szólni. Húsz hektáron pedig a szántást, a boronálást, az őszi és a tavaszi vetést gyakorolják a diákok, majd a gépek téliesítését.