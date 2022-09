A rendezvény helyszíne ezúttal is a főtér. A 43-as főútvonal lezárt belvárosi szakaszán középütt sörpadok, két oldalt pedig kézművesek sátrai, illetve finomságokat kínáló bódék sorakoznak. A színpadon szórakoztató produkciók váltják egymást egész hétvégén. Pénteken az R-Go volt a sztárvendég, ma többek között főzőversenyt, oldtimer-találkozót és mezőgazdasági gépbemutatót rendeznek, fellép az Overdream, a Zanzibár, a Carson Coma, illetve a Retróleum zenekar. Vasárnap a Hangovers and the Sober, Soltész Rezső, a Wox, Luigi, a Kozmix és a Margaret Island szórakoztatja a közönséget.

Hagymás standot keveset látni. A talán legötletesebb ebben a kategóriában a Zöldségcentrum Kft. régi makói piacot idéző elárusítóhelye, ahol nem csak különféle hagymákat, hanem feldolgozott termékeket is bemutatnak. A 3 darabos vöröshagyma-csomag ára 250 forint, a fokhagymakosarat egy ezresért adják. Pásztor Vilmos, a cég első embere a Délmagyarországnak azt mondta, bár sok gazdával van termeltetői szerződésük, 170 hektáron maguk is gazdálkodnak. – A zöldségféléket szerencsére tudtuk öntözni, így volt termés. Az aszály azonban, ahogy minden termelőt, bennünket is megviselt – mondta az idei rendkívüli időjárással kapcsolatban.