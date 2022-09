Nekem Krisztina volt az első igazi szerelmem, valószínűleg az utolsó is. Sok mindenen keresztül mentünk a 11 év alatt, de egymást segítve minden nehézség után felállunk. A betegség azonban erősebb volt a szerelmünknél is. Sajnos Krisztina Balázska halálán sem tudta magát túltenni, valószínűleg ez is hozzájárulhatott a rák kialakulásához. A temetésre nem vittem el Bencét és Danikát, de már voltunk együtt a temetőben megmutattam, hol pihen az anyukájuk és a testvérük