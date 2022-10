Ismét indul a TV2 táncos műsora: szombattól minden hétvégén láthatjuk a Dancing with the Stars élő showját. Idén is 10 híresség vállalkozott arra, hogy profi táncosok segítségével olyan előadásokat állítson színpadra hétről hétre, melyek a szigorú zsűri szemében is megállják a helyüket. Számunkra, Csongrád-Csanád megyeiek számára egyébként éppen az ítészek lehetnek a legkülönlegesebbek, hiszen mostmár nem csak egy, hanem két megyei ismert ember ül a pulpitus mögött. Ördög Nóra az első évadtól pontozza a táncosokat, a mostani szériában pedig csatlakozott a négytagú csapathoz Juronics Tamás is. A Kossuth-díjas táncművész és koreográfus, érdemes művész, színházi rendező, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője egyszer már szerepelt a csatorna egy hasonló műsorában, így most is örömmel vállalta el a felkérést.

A Megatáncban zsűriztem még 2006-ban. Érdekesség, hogy azt a versenyt nyerte meg Kováts Gergely Csanád, aki ítészkedett az előző Dancing with the Stars évadokban, de szerepelt a műsorban Mikes Anna és Baranya Dávid is, akik profi táncosként segítik az ismert embereket ebben a műsorban. Azt gondolom, a szakmámba vág ez a feladat és a zsűriben is én jelentem majd a szakmai súlyt

– beszélt feladatáról. Hozzátette: természetesen tisztában van azzal, hogy a Dancing with the Stars produkcióit nem csak ilyen szemmel lehet nézni, hiszen van előadói része is a táncnak, melyet színházi tapasztalattal szintén jól lehet értékelni.

És persze mint minden művészetben, ebben is van sok szubjektív hatás is, illetve sokat számít majd a nézők szimpátiája, hiszen ők szavaznak. Éppen ezért én azt tartom elsődlegesen a feladatomnak, hogy olyan szakmai szempontokat fogalmazzak meg, amelyek segítenek a nézőknek objektíven látni a problémákat vagy a kiemelkedő teljesítményeket és azzal szimpatizáljanak, aki jobban táncol

– mondta.

Juronics Tamás kiemelte: mivel a táncos párok egyik fele minden esetben amatőr, természetesen nem lesz túl szigorú, hiszen már azt is értékeli, hogy valaki ezt a feladatot bevállalta.

A cél azonban mégis az, hogy élvezhető, táncos minőséget produkáljanak hétről hétre a műsorokban, a hátuk mögött álló, több heti munka pedig nyilván meg is hozza a kívánt eredményt. Ezt azonban én sem tudhatom biztosan, hiszen a nézőkkel együtt én is mindig csak szombat esténként látom táncolni a párokat

– mesélte.

A Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője elmondta, nem érzi úgy, hogy a műsor jelentős idejét lekötné, így az nem befolyásolja többi munkáját. Sőt: bízik benne, hogy esetleg még segíti is.