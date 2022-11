2020 szeptemberétől tartozik a HMSZ Zrt.-hez a mártélyi üdülőterületen található Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont. A 7 szobás, 20 pótággyal 24 férőhelyes oktatóközpont „B” kategóriájú üdülő. Minden szobához saját fürdőszoba tartozik. 2021-ben 1088, 2022-ben pedig 1582 vendégéjszakát értékesítettek. A konferenciateremben tavaly 560-an, idén 406-an fordultak meg különböző eseményeken.

Az ifjúsági szálló ugyancsak 7 szobás, 19 fő elszállásolására alkalmas, ugyancsak „B” kategóriás üdülőhely, itt 2021-ben 900 vendégéjszakát regisztráltak, 2022-ben pedig 1271-et. A közös udvaron tavaly 480-an, idén 550-en fordultak meg. A visszatérő vendégek már 1-3 évre előre lefoglalják a szálláshelyeket.

Az oktatási központ és az ifjúsági szálló idén mintegy 7,9 millió forint bevételt produkált.

Ebben az évben egyik épületnél sem voltak nagyobb beruházások, körülbelül 900 ezer forintot költöttek karbantartásokra, a szükséges eszközök pótlására. Az ingatlanok felújítása mára szükségessé vált. A teraszok és lépcsők külső burkolata több helyen sérült, repedezett, hiányos. Van, ahol a korlát tiszta rozsda, ezek javítási munkáit jövőre be kell, hogy tervezzék. Az épületek egy részét festeni is kellene. A szobák felszereltsége is megkopott már, a régi tévék egy része nem is működik.

Molnárné Masir Erika, a HMSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta azt is, hogy két állandó, időnként egy harmadik, kisegítő dolgozót is foglalkoztatnak az említett létesítményekben, akiknek összesen 5,5 millió forintba került a bérük.

Bár erről a közgyűlésen nem esett szó, az önkormányzat válságterve szerint az oktatóközpontot és a nádfedeles üdülőházat is bezárják a téli időszakra.