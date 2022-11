Márki-Zay Péter polgármester ezt egyáltalán nem tartja aggályosnak, pedig öt évvel ezelőtt még országos botrányt csapott amiatt, hogy a Bercsényi utca és a Márton utca sarkára három kamerát szereltek fel. A polgármester a Bercsényi utcában lakik. Szerinte azért kerültek oda a térfigyelők, hogy a Fidesz megfigyelje, milyen látogatót fogad. Pedig akkor a felvételeket kizárólag a rendőrség láthatta. A 2018. január 6-án, a hivatalos Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leírta, 2018. január 5-én jelentette be indulását ellenzéki jelöltként az időközi polgármester-választáson és ugyanazon a napon új térfigyelőkamerát szereltek fel az utcájukban. „Így most már akármelyik irányból jön hozzám látogató, megfigyelhetik (a helyi sajtó jelentős része nyilván azért nem jött el a sajtótájékoztatóra, mert éppen ezt dokumentálták.) Az időbeli egybeesés nyilván véletlen: éveken keresztül két polgármester is lakott az utcában, most hogy a vásárhelyi elhalálozott, esedékes lett a biztonság megerősítése ebben a csendes, hangulatos vidéki utcában, ahol forgalom is alig van…”

Ezt a polgármesteri posztot az ellenzéki média tényként közölte, holott a városban akkoriban több helyen telepítettek új kamerákat, ezek egyike volt a Bercsényi, az ehhez kapcsolódó, konkrét utcaneveket tartalmazó közbeszerzést még 2017 elején lefolytatták.

Míg 2018-ban a kamera telepítését a személye elleni támadásnak vette Márki-Zay Péter, most lapunk kérdésére azt válaszolta, nem látja aggályosnak, hogy a rendőrség mellett, az önkormányzat kezdeményezésére a városházára is befutnak majd a felvételek, mert „akik a magánemberek adataiban böngésztek, már kirúgtuk.” Hódmezővásárhelyen viszont sokan ítélik el ezt a döntést.