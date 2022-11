Emellett folyamatosan részt vehettek a gyerekek különböző játékokon, például kalózkiképzésen, a legügyesebbek cukrot, csokit és finom gyümölcsöket kaptak. Idén először a vetélkedők után a fiatalok a szüleikkel közösen rémisztő felvonulásra indultak, útközben pedig nyalánkságokat gyűjtöttek a Stop Cukrászdában, a Kosár zöldség-gyümölcs üzletben, valamint a magánházaknál is.

A rendezvény fő támogatója Ruzsa Roland önkormányzati képviselő volt, aki elmondta, ezekben az időkben nagyon fontos az együttműködés és az összetartozás, Kiskundorozsma legfőbb erőssége pedig mindig is a közösségépítésben rejlett. A képviselő ígéretet tett arra, hogy jövőre is folytatják, hagyománnyá szeretnék tenni a halloweeni programot. Az eseményen részt vett Mihálffy Béla, a térség országgyűlési képviselője is, aki örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy idén csaknem kétszer annyian vettek részt a rendezvényen, mint tavaly.