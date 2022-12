Megyénk nemrégiben kinevezett főispánja, Róth Márton is felszólalt a rendezvényen, aki most kezdte meg nyilvános szerepléseit. Mint emlékeztetett: Isten is nevelőszülőkre bízta gyermekét, ennek apropóján pedig megköszönte azok munkáját, akik szintén ilyen formában gondoskodnak a fiatalokról. Az Ágota alapítványnak és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak pedig azt, hogy szebb és reménnyel teli jövőre adnak esélyt a gyerekeknek. Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár utolsó felszólalóként azt emelte ki, hogy a gyermekvédelemben két dolog biztos: az Ágota tábor és az Ágota karácsony. – Itt nem üres sajnálatról van szó, közösséget építenek a családjukból kiemelt fiatalok köré, hogy legyen kiben bízniuk. A kormányzat ezután is segíti majd ezt a munkát – jelentette ki. Beszédében kitért arra is, hogy ha az ő gyerekei látnának ennyi ajándékot, mint amit a teremben felhalmoztak, biztosan nem bírnák ki, hogy ne ostromolják meg azonnal.

Először Kothencz János főigazgató átadta az Ágota közösség elismeréseit. Ezt követően a Melyiket a 9 közül című novella színpadi változatát adták elő az Ágota közösség fiataljai, majd a 750 jelen lévő gyermeket és kísérőiket vacsorával vendégelték meg. Ez után adták át az ajándékokat. A legnépszerűbb kívánság a fülhallgató és a parfüm volt, de sok gyerek kért plüssfigurát és társasjátékot is. A 16 éves Szabó Virág Erzsébet okosórára vágyott. Ő a szegedi Foltán József lakásotthonban él szeptember óta, Szegvárról költözött ide. – Ez az első Ágota karácsonyom, de nagyon hálás vagyok, hogy a részese lehetek. Ez egy gyönyörű közösség, tele van emberi érzésekkel. Szerencsés vagyok, hogy itt nőhetek fel – mondta.