A spanyol két tanítási nyelvű gimnáziumok 25. Nemzetközi Színházi Fesztiválján szerepelt április végén a szegedi Tömörkény István Gimnázium, a pécsi Kodály Zoltán Gimnáziummal együtt, a jogot a márciusi, Kecskeméten rendezett magyar vetélkedő, az ENIBE fődíjával vívták ki. A fesztivált hat ország rendezi évről-évre, idén Varsó adott otthont az eseménynek, ahol a csapat 4 napot töltött.

Saját darab

Színdarabunk teljesen saját alkotás, José Miguel Clar Llusá spanyol lektorral, tanár kollégámmal és a diákokkal közösen írtuk, a munkát már szeptemberben elkezdtük

– mondta Máté Soma felkészítő tanár. A mű hat spanyol barátnő történetét meséli el, akiket a gimnázium után ismét összehoz a sors egy Szegeden eltöltött Erasmus-ösztöndíjas félév során. De egy új lány váratlan felbukkanása és az általa kezdeményezett játék megzavarja a kellemes estét, próbára téve barátságukat.

A két felkészítő tanár, José Miguel Clar Llusá és Máté Soma. Fotó: Imre Péter

Könnyek, értékelés, fejlődés

– A végén a szép, megható jelenetet az országos zsűri is megkönnyezte. Varsóban pedig külföldi kollégákkal és diákokkal találkoztunk, beszélgettünk, megismertük egymás munkáját – közölte Máté Soma. A hazai zsűri az értékeléskor kiemelte a baráti kapcsolatok időtállóságát és törékenységét is bemutató történetet, üzenetét és a dekorációt, a díszletet, amit a művészeti szakgimnázium diákjai készítettek.

Több különböző készség, képesség szükséges egy színdarab megtanulásához és előadásához, főként idegen nyelven. A gyerekek teljesítményükkel egymást motiválták, hogy egyre jobbak legyenek. A magyarországi rendezvény versengő jellege ezt fokozottan szolgálta

– vélekedett José Miguel Clar Llusá, aki szeptember óta dolgozik a Tömörkény-gimnáziumban. Azért érkezett Magyarországra, Szegedre, hogy megismerkedjen más oktatási szisztémákkal és így fejlődjön.

A színház, a darab kedvéért több évfolyam diákjai jöttek és fogtak össze, akik megismerkedtek, emberileg is közelebb kerültek egymáshoz, a hétköznapokon az órák szüneteiben is keresik egymás társaságát. A spanyol nyelven zajló hivatalos program mellett maradt idő Varsóval, a lengyel kultúrával és történelemmel való ismerkedésre, idegenvezetővel sétáltak a fővárosban, eljutottak múzeumokba is. A nyolcfős diákcsapatból többen először jártak külföldön.

Dominika álma

Sok segítséget kaptunk tanárainktól, jól felkészítettek minket, rengeteget tanultunk tőlük, még egy spanyol színész is segített a karakterek megformálásában, a gesztusok begyakorlásában. A fesztiválon nagyon jól éreztük magunkat, én például még soha nem voltam Lengyelországban, sok érdekességet láttam, például a kétórás sétán

– mondta az egyik szereplő, Gonda Dominika. Elárulta, riporter szeretne lenni, de az előadás felélesztette gyermekkori vágyát, mikor is arról álmodott, színésznő lesz. Dominikán kívül Hethési-Kovács Zalán, Csizmadia Etelka, Zsebeházy Nóra, Tandari Anna, Nagy Boglárka, Ördög Imola és Szélpál Csenge szerepelt a színdarabban.