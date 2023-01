A faluban is megkezdték a használt étolaj gyűjtését. A helyi általános iskola mellett a Biotrans Kft. helyezett ki, erre a célra egy 800 literes edényt. A könnyebb ürítés érdekében kérik, hogy abba zárt üvegben vagy pet palackban helyezzék bele az olajat. A környezettudatos szemlélet egyik alappillére, hogy a használt sütőolaj és zsiradék ne a lefolyóba kerüljön, ami ráadásul szabálysértő is. Ez a fajta háztartási hulladék újra felhasználható, akár biodízel alapanyagaként is.