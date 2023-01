A kukorica posztregisztrációs fajtakísérletek eredményét tizenhatodik alkalommal publikálta a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ), a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VSZT), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A kísérletek célja, hogy az eredmények birtokában a felhasználók kipróbált, megfelelő mennyiség és minőség elérésére képes fajták közül választhassanak.

A fajtakísérletben 2022-ben összesen 43 hibridet vizsgáltak, amelyeket a vetést megelőzően kódoltak, majd az ország tíz helyszínén – Bólyban, Gyulatanyán, Hajdúböszörményben, Hanságligeten, Iregszemcsén, Jászboldogházán, Püskiben, Székkutason, Szombathelyen és Tordason – vetettek el.

A kiértékelést az összes helyszín adatainak beérkezését követően a Nébih végezte. Az értékelésből több parcellát ki kellett zárni, köztük a székkutasit is, ott a rendkívüli aszálykár miatt hozták meg ezt a döntést.

– A tavalyi esztendőben óriási károkat szenvedtek el a növénytermesztők. Az aszály miatt a kukorica termőterületének mintegy harmadán, 280 ezer hektáron nem tudták a gazdák betakarítani a termést, vagy be kellett silózni a növényt. A fajtakísérleti eredményekre alapozva összeállított ajánlati fajtalista ezért is ad biztos támpontot a gazdák számára a fajtaválasztáshoz, hiszen látható, hogy melyek azok a növények, amelyek ilyen körülmények között is viszonylag jól teljesítenek – értékelt Győrffy Balázs, a NAK elnöke.

Takács Géza, a Vetőmag Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az eredmények rendkívül hasznos visszajelzést adnak a gazdálkodók számára, mert a klímaváltozás miatt hasonlóan szélsőséges időjárásra a jövőben is számíthatunk.

A fajtakísérlet részletes eredménye a Vetőmag Szövetség honlapján érhető el.