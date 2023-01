Rendkívüli közgyűlést tart Hódmezővásárhely január 19-én 9 órától. Bár kevés napirendet tárgyalnak a képviselők, a város anyagi helyzetéről várhatóan hosszasan tanácskoznak majd. A Fidesz ugyanis több fórumon is kérte, hogy világos képet kapjanak a város helyzetéről, mivel az elmúlt hetekben ellentmondó nyilatkozatok láttak ezzel kapcsolatban napvilágot. A polgármester több helyen is kijelentette, a városnak 2 milliárd forint szabadon felhasználható pénzeszköze van, de csődközeli helyzetet is vizionált. A közgyűlésen a város anyagi helyzete mellett hivatalosan is bejelentik Szabó János harmadik alpolgármester távozását, ezen kívül új rendeletet alkotnak a közterületek elnevezéseiről, a házszám megállapítások szabályairól.