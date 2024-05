Már hosszú évek óta hagyomány, hogy a Derekegyházáért Közhasznú Egyesület a település külterületén, a falutól körülbelül 8-9 kilométerre lévő Tompaháton rendezi meg a gyereknapot.

Csigafutam és horgászat is volt

Ideálisabb nem is lehetne a helyszín: a Furioso Emlékparkban az árnyas fás területektől a hatalmas térig minden megtalálható, ahol sokféle játéklehetőségre nyílt lehetőség.

A gyermeknap ezúttal is az Állati jó akadályversennyel kezdődött. A csapatoknak számos feladatot kellett megoldaniuk a „disznó fialtatástól” a gumicsizma hajigálásig. Lasszóval elkapták a kóborló marhát, csigafutamon mérték össze a gyorsaságukat, magot válogattak, célba dobtak és még halat is fogtak – persze mindent csak játékból. Mindenki nagyon gyors volt és ügyes.

Rendeztek quad bemutatót, Helt Enikő pedig a sólymokkal ismertette meg a közönséget. Az Orosházi Modellező Klub megmutatta, mire is képesek a kis autók. A Hódmezővásárhelyi Veteránjármű Baráti Kör jóvoltából valós méretű járgányokat is láthattak az érdeklődők, nem is akármilyen autócsodákat a múltból. Hallottuk, hogy az idősebbek lelkesen magyarázták a kicsiknek, hogy mi a különbség a Zsiguli és a kockalámpás Lada között.

Paprikás krumpli volt az ebéd

Rendőrségi-, tűzoltó- és huszárbemutatót is rendeztek, utóbbit a vásárhelyi Pálffy huszárok részvételével. A rendőrökkel totót lehetett kitölteni, a tűzoltók pedig oltani tanították a kicsiket, akik mini tűzoltónak is beöltözhettek.

Az ebéd paprikás krumpli volt, amelyet a rendezvény minden résztvevője ingyen kaphatott, akárcsak a többi finomságot. Kürtős kalácsot, spirálcsipszet, tócsnit, pattogatott kukoricát és vattacukrot is lehetett kérni, csakúgy mint palacsintát, ami nélkül nem múlhat el Derekegyházon rendezvény.

Idén is nagyon várták a felnőttek és a gyerekek is a fűnyíró traktoros versenyt. A településszépítéshez használt járművekkel ezúttal ügyességi feladatokat kellett megoldani, ami több-kevesebb sikerrel ment is mindenkinek.

Derekegyház barátai is eljöttek

Sikert aratott a CsiriBú Társulat gyermekműsora is. Emellett kézműves foglalkozások, lovaglás és sétakocsikázás, traktoros falubejárás, élő csocsó is szerepelt a programok között. A szokások szerint Derekegyház barátai is kivették részüket a kicsik szórakoztatásából. A Nagymányoki Glück auf Hagyományőrző Egyesület idén is elhozta a mászófalát és a kézzel hajtható körhintát. A spirálcsipszet is ők sütötték. A Vándorló Szeretet Karitatív Egyesület pedig a tócsnit, a pattogatott kukoricát és a vattacukrot készítette. Jóvoltukból próbálhatták ki a gyerekek az airsoftot, és aki kérte, még harci arcfestést is kapott.