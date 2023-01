Csaknem 15 ezerrel többen, 185 ezer 400-en mentek orvoshoz hazánkban akut légúti fertőzés tüneteivel a január 16. és 22. közötti héten, mint az azt megelőző héten – ez derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) legfrissebb adataiból. A beszámoló szerint továbbra is sokan, 23 ezer 800-an küzdenek influenzaszerű megbetegedéssel hazánkban. Csongrád-Csanád vármegyében akut légúti fertőzés miatt 100 ezerből 2057-en keresték fel háziorvosukat, míg influenzaszerű megbetegedéssel 100 ezerből 319-en.

Az akut légúti fertőzést és az influenzaszerű megbetegedést is a 14 év alatti gyerekek közül kapták el legnagyobb arányban. Őket követték a 15 és 34 év közötti fiatal felnőttek, majd a 35-59 évesek, a legkevesebb panaszos továbbra is a 60 éven felüliek korcsoportjában van. A központ közölte azt is, hogy a 100 ezer azonos korcsoportba tartozó lakosra jutó megbetegedések száma a 3-5 évesek körében volt kiugróan magas, konkrétan 751, őket követték az 1-2 évesek 521 esetszámmal, majd a 6-9 évesek következtek 487 beteggel.

Az NNK jelezte, az év harmadik hetében 10 közigazgatási területen, köztük Csongrád-Csanád vármegyében is nőtt, 6 területen csökkent és 4 területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A 100 ezer lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Győr-Moson-Sopron és Békés vármegyében volt a legmagasabb, Vas és Bács-Kiskun vármegyében pedig a legalacsonyabb.

Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket a fővárosban, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyékben diagnosztizáltak. Tehát Csongrád-Csanádban nem mutatták ki az influenzavírus jelenlétét.

A múlt héten összesen 208 betegtől érkezett légúti minta vírus kimutatására az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába. A vizsgálatok során kiderült, hogy 41 betegnél az influenzavírus, 20 páciensnél a SARS-CoV-2 vírus, 1 betegnél a human metapneumovírus, 23-betegnél az RSV, míg 2 páciensnél a rhinovírus állt a tünetek hátterében. Az influenza-pozitivitási arány 22,4 százaléknak, az RSV és a SARS-CoV-2-pozitivitási arány pedig egyaránt 9,7 százaléknak felelt meg.

Influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról a harmadik naptári héten egy jelentés érkezett a Nemzeti Népegészségügyi Központból, a megbetegedések egy Komárom-Esztergom vármegyei óvodát érintettek. Ugyanakkor vármegyénkben két egészségügyi intézményben, a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói Tagintézményében, valamint a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ egységeiben is látogatási tilalom van érvényben. A látogatási tilalom alatt csak a súlyos állapotú betegeknek, kiskorú betegnek, szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon, de csakis egészséges, légúti megbetegedés tüneteit nem mutató hozzátartozó lehet a beteggel.