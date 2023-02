Az új közösségi tér átalakítási munkálatai tavaly nyáron kezdődtek, az aula mellett a bejárat és a mellékhelyiségek is megújultak. A beruházás költsége 118 millió forint volt, ezt, valamint a büféhez végrehajtott 4 millió forintos eszközbeszerzést a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum saját forrásaiból oldotta meg – számolt be Hegedűs Zoltán kancellár. Hozzátette, elképzelésük szerint 5-10 éven belül megújult iskolák fogadják majd a diákokat, legközelebb Makón és Hódmezővásárhelyen terveznek fejlesztéseket. Az átalakítással kapcsolatban Kincses Tímea, a HSZC főigazgatója megjegyezte, a színek, a bútorok és a világítás is a Pollák sajátos világát tükrözik.

– Több évtizedes hiányt pótol az elkészült beruházás. Régóta éreztük azt, hogy szükség van az iskolában egy olyan közösségi térre, amely lehetőséget ad nekünk arra, hogy ne csak a szakma fortélyára tanítsuk meg a gyerekeket az iskola falain be­­lül, hanem egy olyan élményt is biztosítsunk a számukra, amely valóban közösségé kovácsolja őket – összegzett Kovács Attila, az intézmény igazgatója.



Teljesen átalakult az iskola közösségi tere. Fotó: Majzik Attila