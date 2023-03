A klímaváltozásról lesz előadás Tiszaszigeten, a Vedres István Faluházban jövő héten hétfőn. Ferenczi Ferenc, a település polgármestere közösségi oldalán azt írta, hogy az előadáson a tavaly befejeződött csapadékvíz-elvezető rendszerről is lesz szó. Az eseményre a meghívót mindenki a postaládájába kapja, és azt el is kell vinni, mert egyben egy sorsjegy is, amellyel értékes ajándékokat lehet majd nyerni.