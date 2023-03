Új adónemet vezetett be Szegvár önkormányzata január 1-jétől, a telekadót, ami az iparterületeket érinti.



Januártól él a szegvári telekadó



Gémes László, a vármegyei közgyűlés elnöke, Szegvár volt polgármestere azt mondta lapunknak, ez az adónem összesen három adóalanyt érint, köztük őt. Van ugyan egy iparterülete, de azt egy önkormányzati rendelet szerint ipari célokra nem lehet használni.

Még 2021-ben fogadta el a képviselő-testület az új adónemet, a telekadót, amit a covid helyzetre való tekintettel nem lehetett azonnal bevezetni, csak most, 2023. január 1-jétől. Erről lapunk is beszámolt. Akkor Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere elmondta, a telekadó csak a vállalkozásokat érinti. Azok a területek érintettek, amelyeknek a tulajdoni lapon ipari terület a művelési ága.

Kaszálónak sem jó, vadak vették birtokba

A telekadóval érintettek köréhez tartozik Gémes László is.

Meglehetősen kicsi ez a kör, mindössze hárman kerültünk bele, két cég is jómagam magánszemélyként

– mondta és arról is beszélt, hogy mivel nem adott be az önkormányzathoz ezzel kapcsolatban bevallást, a jegyző már meg is bírságolta 50 ezer forintra. Ő úgy gondolta, ez az adónem rá nem vonatkozik, mivel nem vállalkozó, hanem magánszemély.

Gémes Lászlónak a tulajdonában lévő, egykori kendergyár miatt kellene adóznia.

A telekadó esetemben 17 hektárt külterületen, 8 hektárt belterületen érint. A külterületi rész 95 százalékban fás, bokros, nádasos terület. Régen ott tárolták a kendert. Erre vetett ki hektáronként 800 ezer forint telekadót az önkormányzat. A belterületi részen a régi kendergyár üzemcsarnokai állnak körülbelül egy hektáron. Ehhez tartozik 7 hektár ugyancsak fás, füves, nádas terület, amit nagyon kaszálni sem lehet. Vadak, őzek, fácánok és nyulak élnek ott. Erre 1,2 millió forint adót kell hektáronként fizetnem. Ez a három helyrajzi szám alatt lévő terület hiába iparterület, a szegvári helyi építési szabályzat szerint ott nem is lehetne ipari tevékenységet végezni

– mondta Gémes László.

Fotó: Kovács Erika

Törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezett

Úgy érzi, ezt az adónemet azért találta ki az önkormányzat, hogy őt ellehetetlenítsék az évi 22 millió forintos telekadóval. A másik két adóalany ennek csak a töredékét fizeti. Véleménye szerint vele szemben többszörös törvénysértést követtek el.

Hab a tortán, hogy a télen már lépéseket tettem a művelési ág megváltoztatására, mezőgazdasági majorra és egyéb rakodó-tároló területre szeretném átminősíttetni, amihez a helyi jegyző igazolása is szükséges. A kérelmet beadtam, még választ nem kaptam

– mondta. Kifejtette, a Kúria álláspontja szerint az adó mértéke nem emésztheti fel a vagyontárgyat. Szerinte a szegvári önkormányzat azzal is törvényt sértett, hogy olyan adót vetett ki, ami egy településen csak három adóalanyt érint. Gémes László ezért törvényességi felülvizsgálatot kezdeményezett a kormányhivatalnál a véleménye szerint diszkriminatív telekadó miatt.