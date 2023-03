A Fidesz–KDNP mindet megtesz azért, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hogy a háborús és szankciós politika káros hatásaitól megvédje a magyar – köztük a szegedi – családokat – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Korponyai Ernő, a szegedi Fidesz önkormányzati képviselője.

Korponyai emlékeztetett, hogy a nemzeti konzultációban a magyarok elsöprő – mintegy 97 százalékos – többséggel elutasították az olajszankciókat és a tervezett gázszankciókat, mint ahogy a nukleáris energiára vonatkozó korlátozásokat is. Az eredmények alapján a konzultáció kitöltői egyértelmű nemet mondtak azokra a szankciókra is, amelyek tovább növelik az élelmiszerárakat, vagy éppen a turizmusra raknak további terheket.

– Így a magyar kormány is nemet mond a brüsszeli szankciós politikára, elutasítja a fegyverszállításokat, háború helyett békét szeretne – tette hozzá.

Korponyai Ernő szerint a szegedi baloldal folyamatosan a magyar emberek érdekeivel, egyszersmind a magyar kormány békepárti és szankcióellenes politikájával szemben tevékenykedik.

Úgy fogalmazott, hogy a szegedi dollárbaloldal nem a béke, hanem a háború pártján áll; nem a szegedi családok támogatását tűzi ki célul, hanem éppen ellenkezőleg, a szegediek megsarcolásával igyekszik betömni a felelőtlen gazdálkodással keletkezett költségvetési lyukakat.

A képviselő arról is beszámolt, hogy Szeged – a 100 ezer lakos fölötti hazai városok sorában – az utolsó helyre csúszott az egy főre jutó iparűzésiadó-bevétel tekintetében a szegedi önkormányzat hibás gazdaságpolitikája miatt.

– A Fidesz–KDNP Szegeden sem támogatja a baloldal megszorító politikáját. A helyi vállalkozások és a családok támogatásában, megtartásában látjuk a város jövőjét. Felszólítjuk a városvezetést, hogy a jövőben a szegediek érdekében hozzák meg gazdasági jellegű döntéseiket – fogalmazott a Kormonyai Ernő.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a baloldal a családok támogatása helyett, a szülők tiltakozása ellenére óvodákat zár be, pedagógusokat és egészségügyi dolgozókat tesz utcára IKV-s lakásokból, ahelyett, hogy Szeged jövője érdekében megbecsülné őket. Hétből hétszer törvénytelen lakásrendeletet alkottak, törvénytelenül óvadékot és közjegyző díjat szedtek be a leginkább kiszolgáltatott rétegektől, vagyis a szociális lakásban élőktől – de visszafizetni már nem akarják nekik a jogellenesen elvett pénzt.

– Botka László és csapata folyamatosan emeli a gyermekétkeztetési díjakat, egekbe emelte a parkolási díjakat, sőt júliustól kiterjeszti a parkolási díjzónák határait. A hiányzó pénzügyi bevételeket tehát a szegedi baloldal a lakosságon akarja rövid távon bevasalni – mondta.

Közölte azt is, hogy a kormány az emberek mellett áll. Ezt szolgálja szerinte a rezsicsökkentés megvédése, amelynek köszönhetően az unióban a legalacsonyabb rezsit éppen a magyar háztartásoknak kell fizetniük, amellyel havi 181 ezer forintot spórolhatnak szegedi családok is. Ezért állította vissza a kormány a baloldal által megszüntetett 13. havi nyugdíjat, ezért vezette be a leginkább rászorulók megsegítésére az élelmiszerár-stopot. De ezért vezette be a több ezer szegedit védő lakossági kamatstopot, a több ezer szegedi diákra vonatkozó diákhitel-kamatstopot, a tűzifa- és szociális tűzifaprogramot, illetve hozza létre a kedvezményes vármegye- és országbérletet. Ezeken felül nem feledkezik meg a kis- és közepes vállalkozások és a Szeged számára létfontosságú idegenforgalom támogatásáról sem.