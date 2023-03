Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere beszédében elmondta, a Kossuth szobornál arról is megemlékeztek, hogy Kossuth Lajos Hódmezővásárhelyen is toborzott honvédeket a szabadság megvédéséhez. Ő volt a város első díszpolgára is.

– Március 15-e megünneplése és a városi kitüntetések átadása régóta összeforr városunkban. Ma is olyan kiválóságoknak adunk át elismerést, akik a közösségnek áldozták az életüket – mondta Márki-Zay Péter. Hangsúlyozta, a lakosság ajánlása alapján döntött a közgyűlés a kitüntetettek személyéről.

„Pro Urbe” kitüntetést kapott a hódmezővásárhelyi születésű, idén 90 esztendős Illy József, a fizikai tudományok kandidátusa, egyetemi doktor (JATE), aki 1990 óta az Einstein Papers Project magyar szerkesztője a Boston Universityn, majd a California Institute of Technologyn, Pasadenában. Vendégkutatóként egy évből fél évet tölt a híres egyetemen. Idős kora ellenére a mai napig aktívan dolgozik.

Ugyancsak „Pro Urbe” díjjal ismerte el a közgyűlés Faragó Katalin munkásságát, aki 1974 októberétől tanítja az eszperantó nyelvet. A Szegedi Tudományegyetem nyelvi lektorátusán 9 éven át vizsgabiztosként is dolgozott. Egészségügyi szakmai anyaggal bővített felsőfokú állami eszperantó nyelvvizsgával rendelkezik. Öt alkalommal köszönthette az eszperantó világkongresszust a magyar eszperantisták nevében.