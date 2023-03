Az önkormányzat az előzetes ígérettel szemben nem közvetítette az eseményt. A fórumra Benkő Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője vendégként kapott meghívást.

A polgármester a körzet legnagyobb eredményének a kisposta újranyitását nevezte. Az önkormányzat készíttetett a város pénzén egy politikai molinót, amelyen az állt, hogy „A Fidesz bezáratta, a város kinyittatta!”. Ez 11 napig volt kint a posta kerítésén, ezután valakik leszedték – jelentette be a polgármester.

Márki-Zay Péter megemlítette azt is, hogy néhány éve a szikáncsiak a jeladó torony minőségére panaszkodtak, abban az ügyben is intézkedtek, illetve ugyancsak a lakók kérésére tárgyaltak korábban a Volánbusszal, hogy több járat menjen be a faluba, a buszfordulót is kiszélesítették. Az idei tervek között megemlítette, hogy Szikáncson is fejlesztik a közvilágítást, a régi lámpákat LED-esre cserélik.

Fotó: Hódmezővásárhely önkormányzata

Benkő Zsolt önkormányzati képviselő, a szikáncsi részönkormányzat elnöke a helyiek legnagyobb problémájáról, az orvoskérdésről beszélt. Mint arról lapunk is beszámolt, a szikáncsiak szeretnék, ha legalább heti egyszer lenne rendelés a faluban. A rendelő jelenleg nem felel meg a hatósági követelményeknek, az eddigi háziorvos pedig nem vállalja a kijárást. Benkő kezdeményezésére egy előzetes helyszíni bejáráson felmérték a szükséges munkálatokat. Találtak egy másik háziorvost, aki vállalja a szikáncsiak ellátást, heti egy rendeléssel. Elhangzott, a rendelőfelújítási költségigényt a részönkormányzat az önkormányzathoz nyújtja be.

A lakossági észrevételek között szerepelt, hogy továbbra is kevés Volánbusz jár be Szikáncsra, az országúti megállóban teszik le az utasokat. A gyerekeknek a forgalmas úttesten veszélyes átkelniük.