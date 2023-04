Egyre több a kisgyermekes család Sándorfalván, közülük pedig a megnövekedett benzinárak miatt sokan busszal közlekednek Szegedre, ha ügyet kell intézniük vagy például orvoshoz kell vinni a kicsiket. Ez azonban sokszor problémába ütközik, nem minden járat alkalmas ugyanis a babakocsik szállítására. Ilyenkor akár több órát is várhatnak, mire olyan jármű érkezik, amivel el tudnak indulni, emiatt pedig több panasz is érkezett a polgármesterhez. Gajdosné Pataki Zsuzsanna ezért levelet írt a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatójának, melyben arra kérte, hogy lehetőség szerint a forgalmasabb délelőtti és délutáni órákban minél több olyan járművet közlekedtessenek, amelyen babakocsi is szállítható. Hozzátette, az önkormányzati lapban és honlapon szívesen közzétennék a babakocsis járatok indulási időpontjait is, hogy ezek a kellemetlenségek elkerülhetők legyenek.

A kommunikációs igazgatóságtól érkezett válaszban az áll, Sándorfalván munkanapokon a járatok 79 százalékán nyitott állapotban is szállítható babakocsi, ezek az úgynevezett alacsony padlós járatok. További 15 százalékában pedig összecsukott állapotban, a jármű csomagládájában lehet vinni, így csupán a járatok 6 százaléka egyáltalán nem alkalmas babakocsis közlekedésre. Arra az igényre, hogy az alacsony padlós járatokat menetrendben rögzítsék, a polgármesternek azt válaszolták, ez nem lehetséges, hiszen az ilyen járművek száma korlátozott, egy esetleges meghibásodás esetén pedig nem tudnák garantálni, hogy ugyanilyen busszal pótolják. Ezért azt javasolták, hogy utazás előtt az érintettek érdeklődjenek a szegedi autóbusz állomás forgalmi szolgálatánál telefonon. Hozzátették, az utazni szándékozónak még az utazás előtt mérlegelnie kell, hogy kísérő nélkül, gyermekkocsival, kisgyerekkel és esetleg még csomagokkal is biztonságosan igénybe tudja-e venni a közösségi eszközöket, a fel- és leszállásnál és az utazás során is tud-e felügyelni a gyermekre és a csomagokra.