A látványos produkciók mellett, amikor például a madarak a nézők feje felett centiméterekkel repülnek el, a szakember számára fontos a solymászat, mint kulturális örökségünk hagyományainak ápolása, valamint a solymászati módszerekkel történő ragadozómadár-tenyésztés. Ezen kívül a sérült madarak utódainak a természetbe való visszajuttatásán is dolgoznak. Az ismeretterjesztés mellett vasárnap inkább a szórakoztatás volt főszerepben, ölyv, héja és sólyom is bemutatkozott, valamint a solymászatról, a fajokról, felszerelésekről is tanulhattak az érdeklődők. A madarak után a kutyák vették át a rétet, kutyás engedelmességi bemutató, dog dancing, terápiás kutyás foglalkozás is volt a Köröstorki Ebtanoda közreműködésével.