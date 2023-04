Újra a Petőfi utcai volt Teleház épületében fogadja az ügyfeleket a domaszéki falugazdász, a bejárat a kispiacon keresztül, a Tisza utcai oldalon található – adta hírül a település honlapja. Az ügyfélfogadási idő viszont nem változott, azaz Hétfőn és kedden 8 és 16 óra között várja a termelőket.

A falugazdász arról is tájékoztatott, hogy az idei évi egységes kérelmek (területalapú támogatások) benyújtási időszaka 2023. április 20-án kezdődött, a támogatás beadása az előző évekhez hasonlóan történik. Akinek még nem sikerült megkötnie az új típusú meghatalmazást, annak meg kell keresnie az MVH-s jelszavát. Ha rendelkezik ügyfélkapuval, akkor az igénylést ott is be tudja nyújtani. További információért Mizere-Faragó Edit falugazdászt kell keresni.