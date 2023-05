A labdarúgással kerültem Balástyára, a másik sport­ágam a kosárlabda volt. Egy nagyon jó edzőbarátom, akire szinte mentorként gondolok, Cs. Tóth Zoltán ajánlotta figyelmembe az álláslehetőséget, a helyi klubnál kell felépíteni az utánpótlást és az iskolában is taníthatok. 2005 nyarán, őszén érkeztem és nem bántam meg, hogy idekerültem: nyugodt, csendes, szép falu, és az infrastruktúra is nagyon jó az oktatáshoz, jobb, mint egy-két városi suliban. Ez igaz a focira is. Lassacskán régi bútordarabnak számítok, jól érzem magam itt. Abban, hogy gyökeret vertem, sokat számított és számít feleségem családja, valamint a balástyai polgármester, a kollégák és a falu is bizalommal fogadott és elfogadott. Megtaláltam a számításomat, ha nem küldenek, nem megyek, az elmúlt közel két évtized alatt egyszer sem néztem új munkahely után