A magyar mentőket ünnepeljük szerdán, éppen ezért a szerdai lapszámunkba nemcsak az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatójával készítettünk interjút, hanem a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatójával, Színes Mónikával is, hiszen kíváncsiak voltunk arra, hogy az elmúlt egy évben hány újszülöttet mentettek meg a dél-alföldi régióban. Kérdésünkre elmondta, 2022-ben 784 csecsemőn segítettek, viszont csökkenő tendencia tapasztalható a mentések számában, ami véleményük szerint azért van, mert csökkent a szülések száma is hazánkban, így a régiónkban is.

A beszélgetés során kitért arra is, hogy nagy bajban vannak a szakemberhiány miatt, ami akár a szolgálat tevékenységének leállítását is jelentheti, ha nem jelentkezik rövid időn belül gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápolói képesítéssel rendelkező személy az alapítványhoz. De nemcsak szakápolóra, hanem neonatológus szakorvosra is szükségük van. Színes Mónika közölte, mindemellett önkéntesek jelentkezését is várják, hiszen a következő hetekben, hónapokban számos rendezvényre települnek ki, ahol szükségük van az önkéntesek jelenlétére, segítségére. Hozzátette, az 50 órás kötelező közösségi szolgálat is teljesíthető náluk önkéntesként.

Az ügyvezető igazgatót megkérdeztük arról is, hogy hol tart az adománygyűjtés az új mentőautóra, és várhatóan mikor áll az majd szolgálatba. Elárulta, már elkészült az autó, hiszen azt mentőautóvá kellett alakítani, ez összesen 48 millió forintba kerül az alapítványnak. Szervezetük továbbra is várja az adományokat, ugyanis a járművet fel kell szerelni még az életmentő eszközökkel, gépekkel, azonban ehhez még nem áll rendelkezésükre kellő mennyiségű összeg. Segíteni a 11735067-20036634 bankszámlaszámra történő utalással, valamint az adónk 1 százalékának felajánlásával is lehet, az alapítvány adószáma: 18450455-1-06. Továbbá különböző rendezvényeken is ott lesznek, például a Szegedi Borfesztiválon, ahol kihelyezik majd a gyűjtőládájukat is. A fesztiválon egyébként lesz borárverés is az alapítvány részére, tavaly ezen a programon mintegy 200 ezer forint gyűlt össze részükre.