Baráti, céges, családi közösségek számára rendeznek főzőversenyt június 3-án az algyői Tiszavirág Szabadstrandon, ahol csakis halból készült ételekkel lehet „ringbe szállni”. Már második alkalommal szervezik meg az eseményt, idén azonban még magasabb szintre emelik a rendezvény színvonalát, ugyanis találkozóra hívják a Tisza-menti települések vezetőit, akik szintén összemérik majd tudásukat halászléfőzésben.

Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, a találkozó a II. Gyevi Halfesztivál kísérőprogramja, amelyre mintegy tíz település kapott meghívást, köztük a határon túli Tisza-menti települések is, így például Magyarkanizsa is.

A fesztivált szervező Gyevikult Nkft. vezetője, Kovács László arról tájékoztatta a Délmagyarországot, túl azon, hogy baráti, céges és családi csapatok jelentkezését várják, a Tisza menti települések számára külön versenyt hirdetnek, így derül majd ki az, hogy melyik Tisza-parti község, város főzi a legjobb halászlét.

Beszámolt arról is, hogy az induló csapatoknak magunknak kell gondoskodniuk a főzéshez szükséges alapanyagokról és eszközökről, a nevezési díj pedig tízezer forint. Jelentkezni az Algyői Faluházban lehet. A nevezési díjért cserébe helyet adnak a főzéshez, részvételi lehetőséget, valamint a csapatlétszámnak megfelelő mennyiségű sörpadot. Természetesen díjakat is átadnak majd, amelyekhez igen értékes nyeremények párosulnak. A verseny során nemcsak halászlé készíthető, hanem halból sültek is, külön kategóriában díjazzák majd. Az elkészült ételeket délben Barta László csárdagazda, Frank Sándor Venesz-díjas mes­­­­terszakács és Molnár Áron polgármester értékeli.

A fesztiválnak egyébként része lesz a vízi szezonnyitó is a strand melletti Tiszavirág kikötőben, ahol Máté János plébános áldást ad a vízi sportok kedvelőire, eszközeire és az egész szezonra. Persze zenei programokból sem lesz hiány, délelőtt fél tíztől a Kicsi és az Óriás zenekar, délben a Dupla KáVé és Köteles Cindy szórakoztatja majd a jelenlévőket. A gyerekeknek ugrálóvár is lesz kilenc órától, a büfében pedig bárki tud majd halászlét vásárolni.