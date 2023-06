Érdemes-e hinni a csodákban? És a világvégére várni, hogy megtisztítsa az emberiséget? Ilyen kérdésekről is szó esett abban a podcast beszélgetésben, amelyet Réz Andrással rögzítettünk szerkesztőségünkben.

A filmesztéta legújabb könyvét pénteken mutatta be a szegedi Ünnepi Könyvhéten. Hogy miről is szól pontosan a Para, azt ő maga is hosszasan elemezte, mert mint fogalmazott, számos értelmezése lehet. Ezek kapcsán kerültek elő ezek a filozofikus kérdések is. Sok év telt el azóta, hogy utoljára könyvet írt, így kitértünk arra is, miért nem lovagolta meg azt a sikerhullámot, amelyet előző művei keltettek. De faggattuk arról is, miért nem szerepel már annyit a nyilvánosság előtt, mint korábban, vállalna-e szerepet a mai tévéműsorokban, és miért nem szereti az online világot, ahova már kapcsolataink jó része is beszorult.