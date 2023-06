A TKH során a kijelölt állomány különféle feladatokat hajtott végre, amelyek során különösen látványos volt a mintegy 650 kilométeres Szentes – Kaposvár – Szentes útvonalon végrehajtott hosszú távú vezetési gyakorlat. A konvojban való mozgásnak és a munkagépek szállításának szemléletes bemutatása a gyakorlat résztvevői és az érdeklődők számára is izgalmas látványt nyújtott. A 28 eszközből álló látványos felvonulás arra is lehetőséget adott, hogy a tábori kihelyezésen részt vevő katonák megmutathassák tudásukat és szaktudásukat a szélesebb közönség előtt is.



A lőelőkészítő foglalkozás keretében egy fegyver szét-össze szerelési versenyt is rendeztek. Az izgalmas versengés tovább erősítette a résztvevők szakmai készségeit és csapatszellemét.



CZP09 pisztoly kategóriában

I. helyezett: Lázók Károly törzsőrmester

II. helyezett: Riba Péter őrvezető

III. helyezett: Gyukics Vince zászlós és Bubori Dániel tizedes

CZBREN 2 gépkarabély kategóriában pedig

I. helyezett Lázók Károly törzsőrmester

II. helyezett: Fátyol Dávid közkatona

III. helyezett: Bankóczi János őrvezető és Czina Lukács Bendegúz őrmester állhattak dobogóra.



A tábori kihelyezés utolsó részeként 1. sz. pisztoly és 1. sz. gépkarabély lövészetet hajtottak végre a résztvevők Szolnok Bázis lőtéren, emellett 30 fővel géppuska és SZVD alap- és szakalap lőgyakorlat végrehajtására is sor került. Az éleslövészet lehetővé tette a katonáknak, hogy valós környezetben gyakorolják célzó- és lőkészségüket. – közölte a MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred facebook oldala.



Dr. Szabó István alezredes, zászlóaljparancsnok elmondta, hogy az állomány a feladatokat fegyelmezetten hajtotta végre, az eltervezett kiképzési célokat elérték. A műszaki szakalegységek felkészültek az őszi amerikai-magyar katasztrófavédelmi és a MH Kinizsi Pál 30. páncélozott Gyalogdandárral közös országvédelmi gyakorlat végrehajtására.