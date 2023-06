Kár is tagadni, sokan azért fesztiváloznak, mert ez is egy lehetőség a kapcsolatteremtésre, értsd csajozásra, pasizásra. Ehhez azonban észrevehetőnek kell lenni. A Deja Vu Fesztiválon szétnézve azt láttuk, hogy fiatal lányoknál ez viszonylag egyszerű: fel a szűk, apró ruhát, ki a mellet. Na de mit kezdjen magával egy pasi, ha fel akarja hívni magára a figyelmet? Háromnapos megfigyelésünk alapján megállapítottuk, hogy egy világító cipő vagy fejdísz, netán egy digitális kivetítős póló vagy hátizsák meglehetősen kevés, ennél jóval többre van szükség. Akadt, aki izomtrikójához hatalmas cowboykalapot tett fel, de ez is kispályás volt a jelmezes fesztiválozókhoz képest. Egy srác például kezeslábas plüss pikachu jelmezben flangált a partfürdőn, két szegedi srác pedig kimaxolta a rózsaszín plüss tematikát.