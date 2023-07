A földeáki önkéntes tűzoltókon kívül a Marosmenti Polgárőr Egyesület például arra vállalkozott, hogy átvizsgálja a kerékpárokat, a Magyar Vöröskereszt a balesetek megelőzésére, a sérülések helyes ellátására, az újraélesztés mozdulataira és a bőr fokozott nap elleni védelmére irányította az érdeklődők figyelmét. A vármegyei Bűnmegelőzési Tanáccsal együttműködő Alternatíva Egyesület ifjúsági programokat, önkéntes feladatokat, táborokat és képzéseket népszerűsített, a szegedi vízimentők pedig mentési akcióval és a mentésben használt eszközök bemutatásával készültek.

Utóbbiak elnöke, Seller András elmondta, nagyon fontos tudni, hogy akár a Marosban, akár a Tiszában csak a kijelölt fürdőhelyeken szabad a vízbe menni, és mentőmellény nélkül csak a biztos úszástudással rendelkezőknek érdemes bemerészkedni. A két folyó egyaránt kiszámíthatatlan, veszélyes, de a Maros ráadásul gyorsabb, erősebb sodrású.

Igaz, hogy a határ túloldalán, de már idén is követelt áldozatokat a folyó: felborult a csónak, három gyerek és két felnőtt veszett oda

– hívta fel a figyelmet. Azt is megtudtuk, hogy az idei szezonban vízimentők vigyáznak a Maros-parti strand vendégeire – most még egy kicsit magas a vízállás, de hamarosan be lehet menni a folyóba.