Került egy kisebb szökőkút a Pulitzer-kollégium elé is az épület sok évvel ezelőtti felújításakor. Ezzel sem volt probléma, amikor ott jártunk. A Csanád vezér téren, a Glorius szálló előtt különleges, földből előtörő, éjszaka díszkivilágítással üzemelő szökőkút működik. Itt éppen azt láttuk, egy szép kutyus és gazdája is örömét lelte a látványosságban. A Szent János téren, a tanuszoda bejáratához közel pedig csobogókút üzemel – körülötte ugyancsak padokkal, ez is kedvelt pihenőhely.

A kakukktojás a piac bejáratánál lévő oszlopszerű vízesés volt. Olvasónk alighanem erre célozhatott, mert ez jelenleg valóban nem működik. Egyébként ez a legújabb: alig néhány éve, a Deák Ferenc utca felújításával együtt adták át, és korábban is voltak vele gondok. A polgármesteri hivatal innovációs irodáján a műszaki csoport vezetője, Zsámboki Zsolt azt ígérte, hamarosan rendbe hozzák, előreláthatólag már a hétvégén jó lesz.

Kíváncsiságból megnéztünk még egy szökőkutat, ami ugyan nem a belvárosban van, de alighanem a legszebb Makón. Ez az egykori makói vízmű székházának udvarán áll – az épületben most az Egyesített Népjóléti Intézmény irodái vannak. Az itteni szökőkutat Karsai Ildikó grafikusművész tervezte. Ez is működik.