Nagymágocsra új gólyák érkeztek, az otthonuk építésénél hiányzott a mérnöki pontosság 1 órája

Félrecsúszott gólyafészkek okoztak 1-1 másodperces áramkimaradást

Nagymágocs a legutóbbi, június 23-i viharnak csak a széléből kapott, de így is több helyen volt 1-1 másodperces áramkimaradás, nem is egyszer, hanem többször is. Azóta kiderült, a gólyák miatt volt.

Egyre több a gólya Nagymágocson, az új fészkeket ősszel, a költözésük után biztonságos oszlopokra helyezik át a szakemberek. Illusztráció: Tóth Imre

Az idejükben ugyan rövid áramszünetek sok bosszúságot okoztak a nagymágocsiaknak. Szebellédi Endre polgármester a vihar után felhívást tett közzé a hivatalos Facebook-oldalán, kérte, hogy a lakosok írják meg, hol tapasztalták az 1-1 másodperces áramszüneteket. Több mint 60 komment érkezett a poszthoz. Az MVM Zrt. azóta már válaszolt is az önkormányzatnak. Az áramkimaradások oka valószínűleg az lehetett, hogy a településre érkező új gólyák fészeképítésébe becsúszott némi hiba, a családalapító madarak nem voltak túl precízek. A szolgáltató azóta megigazította fészkeket, ősszel pedig tartóoszlopra helyezik át azokat a nemzeti park munkatársainak bevonásával. Felvettük a kapcsolatot a területileg illetékes Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságával, akik az érintett helyszínt megtekintették, és arról tájékoztatták társaságunkat, hogy ha a gólyák nyár végén elköltöznek, felmérik a településen található gólyafészkeket és javaslatot tesznek azokra a munkákra, amelyekkel megvédhetjük a madarakat a következő szezonokban – írták. Arról is beszámolt az MVM, hogy jelenleg nem tartják indokoltak a további beavatkozásokat. Szebellédi Endre polgármester erről tájékoztatta a nagymágocsiakat és arról is beszámolt, hogy az egyik gólyát valószínűleg szándékosan megzavarta valaki a fészkelőhelyén, „és ezért épít új fészkeket szegény, így előfordulhat még probléma”. Aki a gólyát bántja, bűnt követ el a természet ellen. Másrészről a népi hiedelem miatt sem lenne előnyös a gólyát elzavarni, mert végre növekszik az újszülöttek száma Nagymágocson, ami a település és a nemzet megmaradását is jelenti. Hajrá nagymágocsi gólyák, hajrá nagymágocsi családok! – zárta a posztját a családbarát címmel is kitüntetett önkormányzat vezetője.

