A bőrgyógyászatban robbanásszerű fejlődés történt az onkológia területén az elmúlt években. Én magam is onkológus vagyok, ezért közelebb áll a szívemhez a dermatológiának ezen része, így ebben biztosan hozzá tudok majd tenni a klinika eredményeihez, fejlődéséhez. De több átfedés is van a klinika kutatásai és a tudományos érdeklődési köröm között. Ilyen a gyulladásos bőrbetegségek, a pikkelysömör és különböző ekcémák gyógyítása. Mindemellett pedig nagy hangsúlyt szeretnék helyezni a humánerőforrás szervezeti fejlesztésére, melynek érdekében már Kemény professzor is tett lépéseket