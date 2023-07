Megszavazták az unióban a migránskvótát, ami, ha így teljesülne, azt jelentené, hogy Magyarországon kellene letelepíteni az Európába érkező illegális bevándorlók 28 százalékát

– mondta a Délmagyarországnak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöke.

Német Ferenc, aki szegedi fideszes képviselő is, beszélt arról is, hogy például Németország nemcsak azokat a migránsokat engedné be Európába akik dolgoznak, hanem gyakorlatilag mindenkit. Ennek pedig szerinte komoly veszélyei vannak. Emlékeztetett, hogy Magyarország, de azon belül is a Csongrád-Csanád vármegyében élők már megtapasztalhatták, hogy „milyen az a közösség”, aminek a tagjait most hazánkba telepítenék.

Ha nem az van, amit akarnak, akkor akár megrohamozzák a röszkei határt, ahogy 2015-ben tették, megtámadják a rendőröket, ahogy azt most is naponta teszik a határkerítés mellett, ráadásul egy ilyen csatában kisgyerekeket tolnak maguk előtt

– fogalmazott Német Ferenc.

A kamara alelnöke hozzátette, hogy az érkező migránsok között szinte nincsenek nők és gyerekek, csak életerős, zömében fiatal férfiak, akiknek nem az az elsődleges céljuk, hogy dolgozzanak a célországban, hanem, hogy segélyekből éljenek.

Német Ferenc azt is elmondta, hogy a kockázat az uniós döntéssel óriási, és az egyik legnagyobb probléma, hogy több európai államban is szavazati jogot akarnak adni a bevándorlóknak. Ez pedig merőben politikai érdek.

Így ugyan lehet egy választást nyerni, de ha elszabadul a pokol, ahogy a közelmúltban Franciaországban, akkor kapkodhatnak a döntéshozók. Vagyis a migráció már régen politikai kérdés, nem pedig arról szól, hogy pótolni kell az államok kieső munkaerejét

– tette hozzá a kamara alelnöke.

Német Ferenc elmondta azt is, hogy már az olaszországi Lampedusa szigetén dolgozó halászoknak is elegük van a migrációból. A halászok munkabeszüntetéssel akarnak tiltakozni a migránsok miatt.

Azt állítják, hogy a Lampedusa és Szicília között működő komphajók „migránstaxikká" váltak. Ráadásul a két sziget közötti kompokat már majdnem kizárólag a bevándorlók elszállítására használják, így nem tudják biztosítani a helyiek menetrendszerű közlekedését, és a Lampedusán halászott haláru szállítása is késik.