Hogyan lehet egyensúlyba hozni az online-offline jelenlétet a vakációban? – ebben a témában tartott ingyenes online beszélgetést a napokban a Fiatal Családosok Klubja, amelynek alapítója, Király Nóra kérdezte Hal Melinda klinikai szakpszichológust.

A szakember szerint a legfontosabb az, hogy a szünidőben is legyen napi rutin, minden napnak legyen egy kerete néhány szabállyal. Például szabják meg a szülők azt, hogy a fiatal hány órát tölthet a képernyő előtt, ami azért is jelentős, mert a legfrissebb adatok szerint a magyar ifjúság átlagosan 7 órát van az online térben. Hal Melinda szerint már az nagy előrelépés lehet, ha a vakáció alatt sikerül a szülőknek elérni azt, hogy gyerekük esetében ez az idő lefeleződjön.

A szakértő elmondta, ezt főként úgy lehet elérni, hogy az édesanyák és édesapák odafigyelnek arra, hogy minél több minőségi időt töltsenek a gyerekkel. Vagyis olyan programokat szerveznek számukra, a család számára, hogy az motiválja a fiatalt arra, hogy ne üljön vissza a gép elé, ne nyomkodja tovább a telefonját. Például induljanak el sétálni együtt, menjenek horgászni közösen vagy szervezzenek kirándulást. Hal Melinda leszögezte, semmi gond nincs azzal, ha a szülő most jött rá arra, hogy nem tölt elegendő minőségi időt a gyerekével, hiszen nem késő elkezdeni azt a család pénztárcájának megfelelően.

Kiemelte, a mai fiatalok igenis ki vannak éhezve a valós élményekre, hiszen az online világban nem éri ilyen őket. Mint mondta, meg kell értetni a gyerekkel, hogy az online térben épített kapcsolatok nem valósak, ezért fontos, hogy legyen 2-3 nagyon jó barátjuk, akikkel el tudnak menni a nyáron strandolni, biciklizni, játszani vagy csak beszélgetni, mert így szereznek igazi élményeket. Hal Melinda szerint egyébként a sport is motiválni tudja a fiatalt arra, hogy ne a telefont nyomkodja, és ehhez nem kell versenyszinten űznie azt a sportágat.

A klinikai szakpszichológus felhívta a figyelmet arra is, hogy a szülőknek is fontos betartaniuk néhány szabályt, magukkal szemben is kell legyen elvárásuk. Többek között az, hogy ha gyerek kilép az online térből, leteszi a telefont és elkezd a családdal lenni, vagy bármi mást csinálni, akkor dicsérjék meg, ahogyan akkor is, amikor betartja a számára szabott időt, amit a telefonozásra, gépezésre kapott. Emellett fontos, hogy mutassanak példát, tehát a közös vacsora közben ne vegyék fel a telefont, csakis akkor, ha nagyon jelentős, például ha a távolban élő nagyszülő hívja őket. Mindemellett pedig a legfontosabb az, hogy a szülők felállítsanak egy értékrendet, amelyet egyformán követnek, esetleg a nagyszülőket is megkérik rá, így nem fordul elő az, hogy valaki engedékenyebb lesz, és borul minden addig elért eredmény.