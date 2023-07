Nehezebb hetek után végre ismét a reméltnél is többen adtak vért az elmúlt héten Csongrád-Csanád vármegyében. A Vöröskereszt azt közölte, hogy mindenhol nőtt a véradókedv, és ezúttal az intézeti helyszíneken is érezhetően emelkedett a résztvevők száma. Július 3-a és július 9-e között 552-en adtak vért, a tervezett 505 helyett. A váradások ezen a héten is folytatódnak. A szegedi, hódmezővásárhelyi, makói és szentesi intézményi véradásokon túl, amelyek avérellátókban történnek, a Vöröskereszt kitelepül Baksra, Sándorfalvára és Csongrádra is. azt kérik, hogy aki elmúlt 18 éves, és egészséges menjen vért adni. fontos, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ-kártyát is vinni kell a sikeres véradáshoz.