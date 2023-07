Szombattól használhatja a közönség is a Borbála Fürdő új, huszonötször harminchárom méteres úszómedencéjét – ezt Molnár Áron, Algyő polgármestere jelentette be a település közösségi oldalán a hétvége első napján. Jelezte, meglepetésnek szánták ezt az algyőiek és a nem algyőiek számára is. A medencét a településvezető avatta fel szombaton reggel, ő volt az első, aki átúszta. Molnár Áron azt kívánta mindenkinek, hogy jó szívvel használják, valamint kérte azt is, hogy jelezzék, ha hiányosságokat látnak, és kezelik azokat.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk már, az új medence hivatalos átadóját április végén tartották meg, amikor a településvezető arról beszélt, hogy a Szegedi Úszó és Vízilabda Tömegsport Egylettel közösen hozták létre a létesítményt, amelynek építése még 2018-ban megkezdődött. Azonban rögös út vezetett az elkészültéig, ugyanis sikertelen közbeszerzési eljárások, kivitelezőhiány, a koronavírus és a háború is nehezítette a kivitelezést.

880 millió forint TAO-támogatásból, vagyis a cégek által felajánlott társasági adóból épült meg a medence, amelyet a hidegebb hónapokban is lehet majd használni, fölé ugyanis sátrat építenek. A munkálatokat a Clean Star Complex Kft. végezte el.