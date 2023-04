Beszámolt arról is, hogy 880 millió forint TAO-támogatásból, vagyis a cégek által felajánlott társasági adóból épült meg a medence, amelyet a tervek szerint nyár elején vehetnek birtokba a fürdőzők és a vízilabdázók, akik a hidegebb hónapokban is használhatják majd a medencét, fölé ugyanis sátrat építenek. A munkálatokat a Clean Star Complex Kft. végezte el.

Molnár Áron megjegyezte, nemcsak a medence építése készült el, hanem annak az a kút is, amely jóval nagyobb hozamú, mint az eddig meglévő, ugyanis a teljes fürdőt, az iskolát és a sportközpontot is képes lesz ellátni a leghidegebb hónapokban is.

Az ünnepségen jelen volt Molnár Tamás, a Magyar Vízilabda Szövetség alelnöke is, aki arról beszélt, hogy az egyedülálló magyar sportfinanszírozási rendszernek köszönhetően készülhetett el Algyőn is az új medence. Utalt ezzel a TAO-ra, amely révén sok hazai település gazdagodott már vizes létesítménnyel. Az alelnök hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy ne csak a nagy bázisokon lehessen a vizes sportokat kipróbálni, hanem a kisebb településeken is lehessen űzni azokat. Leszögezte, nem lehet a nagyvárosokban élők kiváltsága ez.