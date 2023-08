A fogvatartottakat a Szegedi Fegyház és Börtön III. objektumából, azaz Nagyfáról szállították Maroslelére, és átlagosan naponta hat órát dolgoztak a területen – tájékoztatta a Délmagyarországot a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kommunikációs főosztálya. Mint megtudtuk, az érintettek szívesen vállalták a munkát, hiszen ez segít nekik abban, hogy csökkenjen bűncselekményük miatt érzett szégyenük, bűntudatuk, ráadásul változatosságot is hoz a bezárva töltött mindennapokba a kinti munka. A Csillag börtönből egy szakmai munkacsoport azokat a fogvatartottakat választotta külső munkára, akiknek rövid idő van hátra a szabadulásig, együttműködőek, magaviseletük normakövető és alacsony biztonsági kockázatot jelent külső foglalkoztatásuk.

Drimba Tibor, Maroslele polgármestere – maga is egykori büntetés-végrehajtási dolgozó – értékelésként elmondta, hogy az elítéltek, akik négy napon át dolgoztak a községben, szépen megújították a focipálya környezetét. Azért ezt a helyszínt választották először, mert falu széli, zárt, kamerákkal is biztosított terület. A fogvatartottak kiszáradt bokrokat vágtak ki, gyomláltak, a fákról száraz ágakat metszettek és a pálya körül elburjánzott aljnövényzetet irtották ki. A Csillag börtönnel régóta tart együttműködésük: erről jóvátételi megállapodást is kötöttek júliusban a börtön parancsnokával, Kopcsik Károly dandártábornokkal. A falu első embere akkor azt mondta, ezzel azért jár jól Maroslele, mert az önkormányzatnak már kevés a közmunkása. Mostanra már csak 14 maradt – közülük is csak 4-en férfiak.

Az együttműködésnek előzménye is volt: a maroslelei önkormányzat tavaly a nagyfai büntetés-végrehajtási intézetnek ajándékozott egy milliós értékű, 2016-ban beszerzett térkőgyártó gépet, ami – ugyancsak a közmunkáshiány miatt – kihasználatlanul állt évek óta. Ennek révén új és keresett építőipari szaktudáshoz juthat néhány fogvatartott, akik aztán könnyebben tudnak majd visszatérni a szabad világba. Drimba úgy gondolja, fontos a reintegrálás és jó, ha a szabadulást követően minél többen hasznos tagjai lesznek a társadalomnak.