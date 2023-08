Sokan nincsenek felkészülve arra, hogy kis szemcsés homokú talaj van a Partfürdőn, és nyáron por tud ott képződni. Ezért fontos, hogy nemcsak a kontaktlencsét viselőknél, hanem mindenki másnál is legyen szemcsepp. Emellett jó, ha ragtapasz, fájdalomcsillapító és görcsoldó is kerül a táskába, valamint fontos, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerekből is legyen elegendő a fesztiválozóknál. És persze leégés ellen célszerű fényvédőt, naptejet is magukkal vinniük. Ha ezek nem segítenek, akkor ott vannak az egységeink, akikhez bizalommal lehet fordulni