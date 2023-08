Azt, hogy ez valóban sokakat zavar a környéken, jelezte: az utcafórumra jó 30-40 érdeklődő jött el. Botlik Anita, a körzet önkormányzati képviselője ezt azért hívta össze, mert érezte, hogy forrnak az indulatok. Nagyon sokan keresték meg őt a napokban személyesen, telefonon, nem egyszer keresetlen szavakat használva. A fórum mindenesetre már egy kicsit nyugodtabb mederben zajlott. A képviselőn kívül ott volt Bakos Tamás aljegyző és Farkas Éva Erzsébet polgármester is az önkormányzat képviseletében.

A találkozó végére kiderült: szerencsés esetben viszonylag gyorsan megoldódhat az ügy. – Az önkormányzat megkereste a tulajdonost, aki nem zárkózott el attól, hogy az önkormányzatnak eladja a mintegy 611 négyzetméteres területet – mondta Botlik Anita. Most az ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak. Ha minden jól megy, az augusztus 30-iki testületi ülésre be is tudják terjeszteni az adásvételt szentesítő határozati javaslatot. Ezt követően a város visszaadja a dűlőút területét, ami újra 3 méter széles lesz, a fennmaradót pedig bérbe adja. Ha a tulajdonossal nem sikerül megegyezni a hivatalos értékbecslés alapján, akkor kisajátítási eljárás indul. Ez viszont hosszadalmasabb lehet, akár másfél-két évig is eltarthat. A szögesdrót persze ez esetben sem maradhat, hiszen azt ily módon kihelyezni szabálytalan, balesetveszélyes. Csak minimum 2 méteres magasságban, és csak a kerítés belső oldalán lehet kihúzni.