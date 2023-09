A mezgazdasági karon még ennyi első évfolyamos hallgatót soha nem köszönthettek, mint amennyit szeptember 11-én.

Rekord számú hallgató

Rekordszámú hallgatónk van. 419 magyar nyelvű elsőéves hallgatónk van és 55 külföldi hallgató jelentkezett az angol nyelvű képzésünkre, ami annak is köszönhető, hogy a felsőoktatásban megváltozott a felvételi követelményrendszer. Hogy a mezőgazdaság ilyen népszerű, ez számunkra nagyon fontos

– emelte ki Mikó Edit dékán.

A karon minden évben, idén is, a mezőgazdasági mérnökképzés a legnépszerűbb szak, de emelkedett a létszám az agrárdigitalizáció, a vidékfejlesztési agrármérnök és a vadgazda mérnök képzésen is. A dékán hangsúlyozta, azt tapasztalják, hogy a felsőoktatási szakképzés területén is lényegesen magasabb a hallgatói létszámuk.

Mikó Edit dékán a tanévnyitó ünnepi tanácsülésen arra biztatta a hallgatókat, hogy ne csak a tanulás lebegjen a szemük előtt, hanem arra is hagyjanak időt maguknak, hogy barátokat szerezzenek , szeressék meg a mezőgazdaságot, és a várost, Hódmezővásárhelyt, ami a következő 7 félévben az otthonuk lesz. Élvezzék a megyeszékhely, Szeged nyújtotta lehetőségeket is.

Mikor majd 1500 nap múlva végeznek és átveszik a diplomájukat, szeretettel gondoljanak majd vissza erre a napra, amikor még idegenként, csöppentek bele egy teljesen új helyzetbe és környezetbe

– emelte ki a dékán.

Jordániától Kínáig 18 országból érkeztek fiatalok

Az új hallgatókra 7 szemeszter vár, három éven keresztül főként elméleti képzésben részesülnek, illetve gyakorlaton is részt vesznek, az utolsó szemeszterben pedig kizárólag szakmai gyakorlat vár rájuk, amit a záróvizsga követ, amikor bemutatják a diplomamunkájukat, illetve a hat félév alatt szerzett tudásukról is számot adnak majd.

Idén 55 külföldi diákot köszöntöttek a karon, akik 18 országból érkeztek, például Ghánából, Indonéziából, Jemenből, Jordániából, Kínából, Laoszból, Szíriából, Pakisztánból. Bővült a külföldi oktatók létszáma is, egy ghánai és egy tunéziai szakemberrel, akik a tanítás mellett maguk is tanulnak, doktori képzésen vesznek részt.