Annyi minden összegyűlik egy-egy házban, vagy lakásban az évek alatt, hogy néhány ingatlanban már mozdulni sem lehet a sok kacattól. Erre találták ki a lomtalanítást, amit Szegeden bárki megrendelhet a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-től. Ezt tette napokban az egyik belvárosi társasház lakóközössége is, és tekintélyes mennyiségű használhatatlan, vagy éppen csak felesleges dolog került elő a pincékből, lakásokból. A lomokért vasárnap jöttek, és szombaton délutántól lehetett kipakolni azokat a ház elé. Azonban, mint mindennek, a lomtalanításnak is vannak szabályai, vagyis nem mindent lehet csak úgy kitenni az utcára.

A részletekről a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója elmondta lapunknak, hogy a lomtalanítási hulladék olyan háztartási hulladék, ami a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja, vagyis nem fér bele a kukába, illetve nem viszik el rendszeresen.

Makrai László azt is elmondta, semmiképpen nem szabad kitenni veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, elektromos, elektronikai készüléket, döglött állatokat, mezőgazdasági és ipari hulladékot, építési és bontási hulladékot, autóalkatrészeket, vagy akár egy egész roncsautót, sőt zöldhulladékot sem. Utóbbit azért, mert rendszeresen elviszik. Makrai László azt is elmondta, hogy hiába találnak például jó állapotú bútorokat, azok is a depóba kerülnek.

Kérdés az is, hogy mit lehet kezdeni az elektronikai hulladékkal. A rossz hűtőt, tévét vagy porszívót egész évben ingyen le lehet adni Szegeden kilenc hulladékgyűjtő udvarban a hét 6 napján, hétfőtől szombatig reggel 8 órától délután 16 óra 20 percig.

Érdekes, hogy szerepel a lomtalanítási plakátokon "A lomtalanítás többlet költségek elkerülése miatt" mondat. A cégvezető elmondta, hogy a lomok hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagydarabos lom, például bútor kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át. Vagyis, ha nem így teszik ki, akkor többet kell fizetni a szolgáltatásért.

Makrai László kiemelte, nagyon fontos, hogy a házhoz menő lomtalanítási igény bejelentésekor, valamint az időpont egyeztetésekor szólni kell, ha nagyobb bútor is az utcára kerül, mert azok elszállítását csak erre a célra használt speciális gépjárművel tudják megoldani. Fontos az is, hogy a lomokat elszállításra úgy kell előkészíteni, hogy az a hulladékgyűjtő géppel megközelíthető legyen és ne akadályozza a gyalogos-, valamint a gépjárműforgalmat.

Lomtalanítást egyébként a szegedihulladek.hu oldalon lehet kérni.