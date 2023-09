Sajnos Hódmezővásárhelyen is többször fordult már elő baleset a gyalogos átkelőkön. Ezért készült például a város több pontján is, elsőként 2020 nyarán a Tóalj és Szentkirályi utcák kereszteződésében, okoszebra, ami a csíkok mellett többször felvillan, ha gyalogos közelít az átkelőhöz. Egy ilyen zebra majdnem 3 millió forintba kerül.

Most egy másik gyalogosokat védő zebrát próbál ki az önkormányzat, a 3D-st, amit az Oldalkosár utcai gyermekintézményeknél festettek fel.

Az iskolai és óvodai tanév kezdetével kollégáink is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az iskolák és óvodák megközelíthetősége és a gyalogos átkelőhelyek biztonsága javuljon. Elképesztően büszkék vagyunk munkatársunkra, Herczegh Zoltánra, aki augusztus 30-án, a forgalom csökkenése után ecsetet ragadott, és egy 3D-s gyalogátkelőt festett fel az Oldalkosár utcán, a bölcsőde mellett

– írták az önkormányzat gyorshír szolgálatán.

Több vásárhelyi polgárt is megkérdeztünk a 3D-s zebrával kapcsolatban. Van, aki betonhasáboknak látja a csíkokat, más szerint ezek a csíktömbök úgy néznek ki, mintha lebegnének az úttest felett, de olyannal is találkoztunk, aki semmit nem látott, csak a csíkokat, ahogy eddig. Más megjegyezte, jó dolog, de az már nem, hogy most sokan ott fényképeztetik magukat, ami viszont balesetveszélyes.

Megkérdeztük a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, mi a rendőrség álláspontja a 3D-s zebrákkal kapcsolatban, egyelőre nem kaptunk választ. A Magyar Rendőrség közösségi oldalán viszont egy 2020-as bejegyzésben azt olvastuk: „Természetesen egy virtuális eszközről van szó, de ez épp elegendő arra, hogy automatikusan lassíts a zebrához közelítve. Hatása annál kisebb, minél közelebb kerülsz, ezért nincs ok a vészfékezésre, így az esetleges ráfutásos balesetek kockázata sem áll fenn.”