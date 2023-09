Ezt követően Détári Krisztián a bűnjelraktárat mutatta be, ahol csütörtök déltájban nagyjából 5-6 ezer karton cigaretta volt betárolva.

Ez három hónapnyi fogás, az értéke 20-30 millió forint

– mondta a diákoknak, akik – miután engedélyt kaptak rá – rengeteg szelfit lőttek a sosem látott mennyiségű dohánytermékkel.

Feltartott kézzel jöjjön ki mindenki

– viccelődött velük tanáruk, bár erre nem lett volna szükség: minden be van kamerázva a területen. Az azonban láthatóan sokak lelkébe belemart, hogy ezek a cigaretták sosem kerülnek forgalomba: a fővárosban semmisítik meg az összeset. Ahogyan minden más lefoglalt tárgyat is, hiszen ezek eredete sosem biztos, így nem is biztonságos.

A kirándulás a szegedi központban ért véget, ahol a diákok előadást hallgathattak meg a pénzügyőrök munkájáról. Itt megtippelhették például, hogy évente hány kamion halad át a röszkei határon. Eláruljuk: a napi 1300 kamionból összeálló sor egy év alatt Szegedtől egészen Floridáig elérne. És ha már kamionok, Röszkén ezeket sok esetben röntgennel is átvilágítják. Így találtak éppen tegnap is migránsokat az egyik raktérben, és így bukik le az is, aki az alvázon kapaszkodva szeretne itt az Európai Unió területére bejutni.